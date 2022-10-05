台中爵士樂節記者會邀請青少年樂手演出為活動暖身。（陳淑芬攝）

台中市文化局長陳佳君在記者會宣告，今年台中爵士樂節自10月15日在市民廣場連辦9天。（陳淑芬攝）

每年吸引百萬人潮的台中爵士音樂節，因疫情已2年未在市民廣場草悟道舉辦，今年自10月15日起一連9天再度回歸登場。台中市文化局長陳佳君5日表示，匯集國內外知名爵士樂團及樂手演出，以專屬台中爵士音樂節的編制及企畫，帶來20場特色爵士樂演出，並招募在地75家有好店家合作提供專屬優惠，帶來爵士音樂盛宴。

台中爵士音樂節自2003年開辦，廣受爵士迷喜愛，每年吸引破百萬人潮，2020年受疫情影響停辦、2021年則以小型、多場方式在多地舉辦，今年第18屆再度回到市民廣場草悟道舉辦，自10月15日起連辦9天，讓樂迷引領期盼。

陳佳君在記者宣告會中表示，今年邀請來自6個國家、近20組知名爵士樂團演出，且早在6、7月就進行青少年爵士樂團培訓，在4場地徵選巡演，今年並結合75家友好店家，希望在疫情之後，民眾欣賞爵士樂之餘，在吃、住、購物及旅遊等有更多選擇，再結合10月開始的台中購物節，消費有多重優惠。

文化局表示，今年台中爵士音樂節活動主題是「Jazz Unlimited 爵士不設限」匯集國內外知名爵士樂團及台灣獲獎樂手同台演出，由多組知名樂手及樂團接力演出，包括台灣爵士鼓王「黃瑞豐」、踢霹歐爵士大樂團（TPO Big Band）搭配實力派男歌手「聶雲」等人，將以媲美國際水準的舞台音響，以專屬的大編制、企畫，帶來20場演出。

文化局表示，台中市多年來積極培養爵士音樂人才，學員已逐在音樂領域嶄露頭角，新學員將都成為台中爵士音樂節源源不斷的新能量。