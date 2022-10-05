高雄市苓雅區的大遠百百貨公司在5日下午突冒火苗，疑似是百貨公司一樓電箱因不明原因起火，消防局獲報後出動14車32人前往搶救，到場時百貨公司員工已自行撲滅火勢，無造成人員受困傷亡，詳細起火原因仍有待調查。高雄大遠百發聲明表示，今日高雄大遠百停止營業，繼續檢查工作，待安全無虞再進行營業。

高雄大遠百表示，今日下午1時33分，在B1地下室發現煙霧立即啟動緊急應變機制，各分組人員依照消防避難程序，立即引導顧客及同仁離開館內。目前在消防隊協助已排除，今日高雄大遠百停止營業，繼續檢查工作，待安全無虞再進行營業。

另外，這起火警也影響到高雄捷運，隧道內及車站有煙霧。高捷公司表示，5日下午1時41行控中心接獲司機員及車站回報，隧道內及車站有煙霧，經了解是大遠百二號出入口有設備疑似冒出濃煙，警消已趕往現場，第一部列車受到煙霧影響，於獅甲站清車後收回機廠，車上旅客安全無虞改搭下一部列車，後續車站配合警消關閉一、二號出入口，車站已開啟相關排煙設備，目前車站正常營運。