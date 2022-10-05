民進黨今行動中常會移師台中，談到中彰投選情，民進黨內高層表示，「苗栗一定會贏？我說未必，我從不吹牛，選舉想的理所當然，很容易馬失前蹄」；這三處藍綠基本盤差距不大，在這前提下，中彰投最後決戰在最後這一兩個月。

此外，選戰進入下半場，民進黨蔡其昌競選總幹事陳世凱說，選情冷，接下來要做的就是「燃燒選戰」，選前到選情之夜，會再辦23場活動，幾乎兩天就有一場造勢活動，至少要做到縣區每一區都會辦一場大型活動，「區區有造勢」，組織上發揮民眾動能，燃燒民眾熱情。

民進黨內高層指出，今天行動中常會選在台中，就是要拉抬台中選情、翻轉中台灣；這場選戰，至今還未熱，原因主要是疫情，因此連普渡，中秋、重陽等節日，活動都少很多，對候選人選舉擴張影響很大，民眾對選舉就沒有那種刺激。

不過他認為，雖然慢熱，不代表投票率低，當然希望不是只停留在北台灣，最近大家對苗栗也很有興趣，每次選舉都會有跌破眼鏡地方，三腳督四縣市值得近一步觀察。

他說，到台中開中常會，是為了展現企圖，中彰投苗，尤其南苗跟中部結合一起，希望民進黨四個在野縣市有好的突破跟進展。

他說，再來中彰投，以前尤其台中跟彰化，四年前民進黨還是執政，但在韓流衝擊下，這些地方都失守，南投也曾執政，是因為對手內部分裂，這次中彰投，黨內評估，民進黨三位候選人，跟對手比起毫不遜色，甚至比對手更優，這三處藍綠基本盤差距不大，在這前提下，中彰投最後決戰在最後這一兩個月。

陳世凱說，台中選戰很冷，但全國都一樣，要燃燒這場選戰、讓選民有動力，台中八個立委選區，民進黨立委就佔了六席，國民黨只有兩席，組織上，採跟六區立委結合，所以每一區的組織上，是不會輸給國民黨，這次選舉都是這樣操作。

他說，包含7、8月戰區總督導辦的市政說明會，約有50場，每場約200到300人，9月份會有大型規模，例如黨慶一兩千人規模，至今辦了四場，週末還有兩場，都是中大型活動，都結合各區立委組織優勢，總統、正副總統及行政院長都有來。

他說，蔡其昌競選總部在台中力量集結是非常明顯，現任立委戰力發揮，合作配合相當順暢，全台灣各地台中是最早辦造勢，結果頗驚訝，在連重陽節等活動都減少的情況下，中大型四場活動都爆滿，超乎預期。