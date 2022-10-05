國外入境旅遊市場在13日國境解封後將逐步回溫，台北文華東方酒店因應年底國際旅遊觀光復甦，將於13日再度召開大型招募會，祭出較同業高出5～12％薪資招攬相關人才，透過積極招募人才，全面擴充服務量能。

台北文華東方酒店前身為中泰賓館，由第三代林命群設立開泰豐國際，與香港文華東方酒店集團合作，自2005年起歷時9年、耗資250億元打造，於2014年5月18日開幕迎賓。飯店基地逾4200坪，設有256間客房及47間套房、6間餐廳與酒吧、宴會場地及芳療中心。

台北文華東方此次大型徵才將於13日上午10點至下午4點半於酒店B2東方廳舉行，餐飲部營運單位外場所有職務保障月薪3.6萬元起，只要具服務熱忱的人才都歡迎加入，也歡迎內場廚師、餐廳領檯、客務部櫃台接待、客服專員、服務中心行李員等前來面試。

文華東方酒店集團提供優異的員工福利，如正職員工每年享有集團全球33間酒店免費住宿3晚，以及員工生日假、旅遊假等。此次除招募延攬第一線服務人員，也希望能吸引有志於國際頂級奢華酒店品牌發展、具工作熱忱、積極進取的一流人才加入。

文華東方酒店集團提供完善的員工訓練，員工加入後將接受一連串專業且顧及未來職涯發展的教育訓練課程，並享有海外工作發展機會，如申請擔任文化交流大使，前往集團姊妹酒店進行短期工作交流，還有員工任職滿1年以上可申請集團酒店轉調。