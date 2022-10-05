擁有E級上圍、甜美臉蛋與百萬粉絲數的許薇安過去因上過《國光幫幫忙》，被封為「國光女神」，她雖外表亮麗，私下發文卻常幽默自嘲愛說「幹話」。今(5日)她曬出自己穿桃紅色超緊短背心的辣照，宣傳注重乳癌的公益活動，照片中可見她中空亮出小蠻腰，側身一轉不科學的兇猛上圍呼之欲出，堅挺雙峰曲線讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

許薇安平時常分享搞笑的「幹話語錄」，例如：「雞翅好吃，腦子裡裝不下的東西，就用肚子來裝吧」、「當我一覺醒來覺得渾身舒爽，我就知道我睡過頭了」、「鏡子有點髒，但不影響我的美」、「早安，偶爾還是要出去走一走才知道躺床上多麼的舒服」。

許薇安曬出辣照做公益。（圖／翻攝自vivihsu0317 IG）

而許薇安除了經營IG外，也是UP直播著名的直播主，先前她邊吃零食邊開直播跟粉絲聊天，自曝庫存的零食都有吃很久的習慣，例如一包洋芋片可以吃一個星期，三公斤的瓜子可以吃一年，讓粉絲直呼太誇張，事後她更在限時動態秀出辣照，圖中她沒穿上衣，下半身只穿了條丁字褲，手臂自然剛好的遮住兩點，許薇安更誘惑寫下：「我是大家的」，給足粉絲福利。

有一雙電眼和甜美臉蛋的許薇安，今年5月一度捲入私密片外流風波聲名大噪，片中她躺在床上擺出性感姿勢，引來PTT和臉書社團瘋傳，網友起初以為她被前男友報復，她則解釋這支影片本來是要獻給自己直播時的頭號粉絲福利，不知為何流出，更霸氣強調：「不會計較遭到外流，自己可是從地獄走過來的女人，天大的事情對我來說都是小事。」