道瓊近兩天強彈逾1500點，但專家警告，美股後市展望仍然偏空，聯準會激進升息立場未變，加上之前升息對於經濟衝擊未完全顯現，因此未來美股仍要面對經濟衰退考驗。財信傳媒董事長謝金河表示，今年已過了四分之三，金融市場大殺戮已經超過歷年金融風暴、股災的規模，除了買入美元可以避開殺戮，今年在股市、債市、匯市、黃金、白銀及虛擬貨幣，甚至下一個房地產，這是一個六大皆空的棋局，而且，這個廝殺尚未落幕，接下來仍會是巨大變化的大時代。

末日博士魯比尼又跳出來說，全球經濟會陷入漫長且惡劣的衰退，甚至會直到2023年底；他甚至放狠話說，美國股市在現在的水平還會下跌40%。

謝金河在臉書發文指出，他對這種落井下石式的預測最沒有好感，而且猜對機率很低。像2020年，摩根士丹利亞洲區前總裁羅奇（Stephen Roach）預測美元會再暴跌35%，中國經濟會大好，結果完全相反。對照今天美元大漲，不知羅奇如何自圓其說？

謝金河把今年前三季全球主要市場的漲跌匯總整理，讓投資人至少可以看到幾個大變化：

一、今年科技股是殺戮戰場，尤其是半導體產業，費城半導體指數前三季重挫41.55%，Nvidia腰斬，台積電ADR下跌43%，對台灣股市衝擊非同小可。

二、今年美國大型科技股，只有Tesla市值沒有縮水，也預告電動汽車產業可能是未來領航產業，今年Meta重挫6成，FB的全盛時期已過，未來元宇宙能不能使力？攸關Meta的未來。這次Amazon、Google、微軟都跌3成，Apple跌22%，也預告這些老牌科技企業面臨成長的考驗！

三、中國新經濟企業出現崩潰式的下跌，這不是好現象，像短視頻的中國快手、嗶哩嗶哩股價重挫近9成，阿里、小米、美團都跌逾7成，騰訊跌65%以上，這些代表中國創新的企業全面重挫，也加大香港股市的壓力及危機。

四、今年全球股市逆勢上漲的只有印尼、新加坡；印度及泰國小跌，這意味東協十國及印度的20億人口大市場，未來將取代中國生產基地的角色，未來的台股可能要從印太布局有成的企業尋找新的明星。很久沒有人注意的瓶蓋廠宏全股價大漲，原來是印尼工廠發揮效益。

五、這次金融市場殺戮到9月底，10月出現美國製造業ISM指數50.9，壞的數字反而變成大家期待的好消息，股市出現報復性反彈，現在只要美元蹲下來，市場就會有喘口氣的機會。