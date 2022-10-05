鏡電視申請執照案引發爭議，NCC今前往立法院進行專案報告，國民黨立委發動甲級動員，要求鏡電視撤照、NCC主委陳耀祥下台，而陳耀祥也自製手板比讚反擊。對此，國民黨立委賴士葆痛批，陳耀祥是忠誠的傀儡主委，絲毫不覺得他上任以來全然的羞辱NCC這個招牌，把號稱為獨立機關的NCC變成民進黨的附隨組織。

賴士葆表示，陳耀祥在交通委員會被國民黨立委包圍比倒讚，高喊魁儡主委下台，陳耀祥居然豎起大拇指，還自作圖卡上面寫「請尊重獨立機關」，這個畫面太經典太諷刺了。陳耀祥為自己豎大拇指表示好棒棒，絲毫不覺得他上任以來全然的羞辱NCC這個招牌，把號稱為獨立機關的NCC變成民進黨的附隨組織。

他指出，陳耀祥是忠誠的傀儡主委，配合蔡政府黨同伐異將政治立場不同的中天新聞台下架，華視接手52台之後，密集的錯誤訊息與誤植內容超過10次，NCC持雙重標準全然包庇。

賴士葆說，立委爆料錄音帶提到蔡英文、蘇貞昌施壓NCC要快速讓鏡電視審核通過，蔡、蘇兩人很低調反常，只像鸚鵡不斷的重複說NCC是獨立機關沒有介入施壓，裴偉承認膨風對外打著高層名號，蔡、蘇兩人不敢提告、不追究真相、不打假訊息，以結果論來看， NCC就是使命必達核准執照，大家都在演戲。

他痛批，蔡政府的官員都是綠色同溫層，陳耀祥、陳明通、陳吉仲都是典型的例子，只要能捍衛綠營政黨價值，專業評價差、社會觀感差、才德不足以服眾都沒有關係，官位穩如泰山，只是整個社會價值觀都被蔡政府崩壞了。