準備銷往日本的8項國產農產初級加工品。（農糧署提供／李俊淇台南傳真）

李俊淇／台南報導

行政院農業委員會農糧署輔導農業初級加工場首次外銷日本，今（5）日上午10時許，6家農產品初級加工場將8項產品集中在台南玉井進行裝箱封櫃，預計將在10月上旬陸續上架日本北海道4家店面，另與2家跨境電商同步販售，首批銷往日本產品共3000包，銷售總額達300萬元。

農糧署長胡忠一、南區分署長羅正宗、台南市政府農業局長李建裕及台南區農改場長楊宏瑛等人都出席裝櫃儀式。銷日產品有2種愛文芒果乾、有機野放蜜香GABA 烏龍茶包、有機野放柑橘蜜香紅茶包、有機牛蒡煎茶及芭樂乾共 8 項。

農糧署長胡忠一表示，農產品初級加工場管理辦法於前年發布施行，協助以國 產原料小規模加工的農民及農民團體取得農產品初級加工場登記證，至今全國已有 36 家取得登記證，其中台南就有4家，而過去2年來在國內銷售金額達1億7131萬元，所用國產食材超過4592公噸。

胡接著說，因日本鄰近台灣成為首航目標，且氣候與台灣不同，所生產的水果也不同。透過調查研究日本消費者對果乾截切大小的偏好，輔導加工產線生產符合需求且衛生安全之產品，並重新調整產品包材設計、標示及國際條碼規格，建立「成分展開書」及「製造工程圖」等出口必要資料，以符合日本當地食品及相關法規規範。

農糧署表示，將在本月上旬陸續上架日本北海道旭川市觀光產物情報中心、道之驛及富良野市 NATULUX 飯店、農民市集等 4 間觀光地區實體通路，並與自然屋、樂天等 2 家跨境電商同步販售。首批銷往日本的產品共3000包，目前日方已追加訂貨，未來預計總數量將超過10萬包。