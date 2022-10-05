台北市鄉土教育中心開辦「小水鴨之華江戀情」特展，即日起至展出至11月13日。（教育局提供／張芷瑜台北傳真）

為11月的華江雁鴨季暖身，台北市鄉土教育中心開辦「小水鴨之華江戀情」特展，即日起至展出至11月13日，邀民眾認識濕地常見鳥類、植物與昆蟲，以及了解「華江三美」，鄉土教育中心主任張欽鵬表示，展出內容分為三大主題，藉由珍貴的影像資料，介紹華江雁鴨自然公園的地理位置與景觀等，讓學童更認識在地生態。

華江濕地自1983年起，由候鳥生態保育區、雁鴨公園、野生動物保護區、野雁保護區，到「華江雁鴨自然公園」的發展歷程，是部見證台北市華江溼地成為國際鳥盟重視的鳥類棲地的發展史，同時今年剛好也是「台北市野雁保護區」成立25周年。

張欽鵬表示，為加強學童對在地自然生態的認識，特別邀請台北市華江溼地守護聯盟等單位共同策畫「小水鴨之華江戀情」特展，自即日起展至11月13日，將華江溼地生態之美與民眾分享，展場內也規畫網美打卡專區，透過模擬華江濕地情境，提供民眾拍照模擬體驗。

張欽鵬指出，展出內容分為三大主題，藉由珍貴的影像資料，介紹「華江雁鴨自然公園」的地理位置與景觀生態，還有「華江昆蟲大進擊」、「華江的嬌客」、「華江野花園」等介紹濕地常見鳥類、植物與昆蟲等多樣性物種，也讓民眾進一步認識號稱「華江三美」的禾草芋蘭、球翅螽斯與小水鴨。

教育局表示，本次展覽期望透過豐富的圖文資料呈現，以一種大自然水岸開闊意象，展現華江初冬之生態戀情，並為將於11月舉辦的華江雁鴨季活動暖身，除讓在地學童對環境教育有興趣，也可增進附近社區居民對華江濕地的了解，進而重視濕地保育的永續工作。

教育局指出，展覽自即日起至11月13日止，每周二至周日，上午9時至下午5時，免費開放參觀，國定假日休館，參觀民眾須配合防疫措施，與人流管制入場的時間與方式，量測體溫，全程戴口罩，保持社交距離等。

此外，配合本次展覽，「華江溼地守護聯盟」安排數場戶外導賞活動，課程全程免費，歡迎有興趣民眾可以上鄉土中心網站下載報名表，並透過李咸亨理事長[email protected]信箱報名參加。