苗栗縣長「三腳督」選戰白熱化，近期連續爆出縣長參選人鍾東錦涉及傷害致死案，以及縣長徐耀昌遭國民黨苗栗縣黨部提報撤銷黨籍等事，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，5日對此回應，要求鍾東錦對傷害致死等案件說清楚講明白，而徐耀昌被劉政鴻建議開除黨籍，只是延續國民黨的派系鬥爭，國民黨主席朱立倫是不是假排黑、打假球？高高舉起、輕輕放下？全國都在看。

徐定禎應媒體詢問針對鍾東錦涉案以及徐耀昌遭建議撤銷黨籍等事，5日回應表示，進了廚房就不要怕熱，凡走過必留下痕跡，身為政治人物就該經得起考驗。他認為鍾議長所說的傷口，其實是在別人身上，鍾議長的「殺人未遂」、「傷害致死」案件是苗栗縣民非常關心的，究竟真相如何？他也要請鍾議長說清楚講明白。

至於國民黨苗栗縣當部對於徐耀昌被開除黨籍，徐定禎表示，徐耀昌因幫鍾東錦站台，而被國民黨縣黨部建議撤銷黨籍，是國民黨的「劉政鴻開除徐耀昌」，也是苗栗國民黨派系政治鬥爭，國民黨主席朱立倫是不是假排黑、打假球？高高舉起、輕輕放下？全國都在看，而徐耀昌施政政績墊底，苗栗鄉親期待改變，翻轉苗栗、政黨輪替。