香港首富李嘉誠旗下的李嘉誠基金會減持中國郵儲銀行持股，總計賣掉8300萬股、持股比例降至11%以下，若以3日收盤價4.12港幣計算，套現金額達3.4億港幣（約台幣13.6億元），引起市場投資人關注。美國財經商業雜誌「富比世」（Forbes）則指出，中國金融危機正在惡化，而且這是延續1年多以前中國建商龍頭恒大（Evergrande）開始的擴散性危機。

報導提到，中國銀行的問題並不令人感到意外，1年前恒大宣布無法再支撐約3000億美元負債，後來宣告破產，連帶導致借貸的金融機構陷入虧損，並掀起一連串骨牌效應。

報導稱，在恒大危機爆發後，北京政府未採取迅速或徹底的行動，而這類危機通常會繼續蔓延，直到北京採取更果斷的行動。值得關注的是，金融問題已造成中國經濟疲軟，儘管政府基礎建設支出仍在增加，但經濟成長有可能遠低於今年已下調的5.5%目標。

報導警告，中國爛尾樓風暴還在延燒，中國鋼鐵業就是明顯的例子，由於房地產開發商停止了他們的計劃，且因為缺乏信貸，導致大約29%鋼鐵業者宣布瀕臨破產。河北敬業鋼鐵集團創辦人兼董事長李趕坡透露整個行業都在虧損，目前看不到轉折點。

報導認為，恒大宣布破產後，如果北京立刻採取行動，本可以避免大部分經濟上的痛苦，例如借錢給金融系統中的其他人，減輕他們因開發商失敗面臨的損失，將有助於恢復信心，並確保貸款能繼續推動商業發展；或是中國人民銀行（PBOC）可以增加系統的可放貸資金流，但北京政府並未採取行動，因此金融失敗和對這種失敗的恐懼在中國整個金融體系裡蔓延。