一年一度的國慶連假即將到來，屏東海生館也迎來讓人歡欣鼓舞的好消息，那就是今年海生館首批企鵝寶寶誕生；更令人興奮的是，其中的馬可羅尼企鵝更是睽違八年終於成功孵育出企鵝寶寶！屏東海生館推薦民眾可以趁著國慶連假入館，仔細觀察躲在企鵝爸媽下方的企鵝寶寶們。

為了帶給大家難忘的國慶假期，海生館也將於10/8~10/10推出期間限定活動「企鵝的愛如巢水大作戰」，獨家解密企鵝築巢行為，深度解說企鵝的繁殖階段，現場還將實際模擬企鵝築巢行為，豐富有趣的行程等你來體驗！除了可愛的企鵝寶寶，屏東海生館也推薦民眾到極地水域感受難得一見的極光，再加上廣受好評的期間活動「魟魚飛行日誌」也將在10/10結束；把握最後體驗機會，充實的國慶連假就從屏東海生館開始！

每年從8月開始，屏東海生館的企鵝就開始進入繁殖季，紛紛大展身手來取得心儀伴侶的點頭來繁衍後代，這之後企鵝們就會開始忙碌的築起巢穴準備迎接愛的結晶「企鵝蛋」，為了守護企鵝蛋，就需要準備鵝卵石推出高高的巢穴。

而在10/8~10/10三天國慶連假期間，屏東海生館規劃了「企鵝的愛如巢水大作戰」期間限定科教活動，將獨家曝光企鵝築巢畫面，邀請來館民眾透過影像紀錄的放映，了解企鵝築巢的過程！除了影像解說之外，現場還會有互動遊戲「模擬企鵝築巢大作戰」，讓民眾實際體驗企鵝爸爸媽媽的築巢過程，感受企鵝們對愛的小窩建造的真諦，當天參與活動還有機會獲得超精美企鵝特製小禮！

屏東海生館共飼育四種企鵝，包含巴布亞企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝、馬可羅尼企鵝；往年馬可羅尼企鵝在孵育企鵝蛋時總是差一步未能成功，今年企鵝寶寶終於順利破殼而出，也讓負責照護的飼育員感動不已。其餘孵育中的企鵝蛋也將陸續誕生。剛出生的小企鵝身上絨毛密度仍不足以保暖防水，會躲在爸媽腹部下方的孵卵斑取暖，大約30天後絨毛才有保暖效果；此外小企鵝出生後企鵝爸媽也會輪流覓食將反芻食物餵食給小企鵝。

因此這時候民眾可以看到企鵝缸後方一對對呈現站、臥姿勢的企鵝夫妻，仔細觀察腹部下方就有機會看到企鵝寶寶的可愛身影。也推薦在這時候參加夜宿海生館就寢極地水域，由於南極正值長日照期間，這時夜宿極地區更能好好觀察企鵝的各種行為，和這些企鵝寶貝們相伴一整晚。

屏東海生館期間限定「魟魚飛行日誌」活動也將持續進行至10月10日，大洋池除了有180度環繞投影的震撼體驗之外，每天三場的餵食解說帶你認識魟魚的生態知識、觀察魟魚進食的萌樣。且於活動期間加入海生館官方LINE帳號參加魟魚航線里程集點活動，前進館內三大展示館尋找魟魚身影，集點完成可獲得海生館特製的小禮，跟著魟魚航班飛往世界各地海域探索。最後海生館的招牌行程，夜宿海生館也不容錯過，夜晚海洋的神祕氛圍、浪漫的海底隧道還有早晨陽光灑落的海藻森林，都是專屬於夜宿才有的體驗！