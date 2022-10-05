新北市經發局今年協助深坑、府中商圈獲得經濟部中小企業處補助，改善軟、硬體設施，並推廣友善店家計畫，提供外語點餐、綠色消費、行李寄放等友善服務，目前已有81家店家加入，目前瑞芳九份商圈、金山商圈等多個組織也有計畫加入。經發局表示，未來擬擴大推廣友善店家，盼轄內更多商圈獲得認證，目前也有不少商圈推出抽獎活動，鼓勵民眾前往友善商店消費。

經發局為加強推廣庶民經濟，今年協助深坑、府中商圈取得中央700萬元補助款，除了幫助店家導入行動支付、推動亮點美學店家、辦理光雕投影等，也推動「友善店家認證標章」，獲得認證的店家符合外語點餐環境的「語言友善」、Wi-Fi服務或多元支付等服務的「科技友善」，及綠色消費、提供哺(集)乳室和友善廁所的「環境友善」。

經發局指出，目前友善店家計畫仍在試辦中，目前府中商圈56家、深坑商圈25家店面都已通過審查，後續將透過相關宣傳活動，協助店家曝光，其中府中商圈即日起至10月15日也推出雙重回饋活動，民眾只要到友善店家消費就享優惠，且掃描專屬QRcode，還有機會抽到投影機、空氣清淨機、無線耳機等獎項。

此外，不少商圈今年也自主提案，推動友善商家計畫，三峽民權老街商圈協會結合62家店家，提供洗手間、寄放行李、提供熱開水、嬰兒換尿布、隱密的哺乳空間、免費WIFI及手機充電、中英日文導覽及寵物友善等11種免費服務，民眾即日起至10月10日前到友善店家消費滿200元，也可獲得店章，參與抽獎。

新北市商圈聯合發展協會理事長黃建強表示，友善店家認證評鑑條件不難，市府不一定要投入經費才做，許多商圈店家本身就有提供服務，市府若願意協助廣推，擴大發放友善店家標誌，對商圈發展也是正面影響。

經發局表示，府中、深坑商圈都是符合友善服務數量，獲得友善店家標章，其餘商圈提案都是自發性推出，未來市府會以活絡商圈振興補助計畫，鼓勵商圈組織推廣友善服務，讓更多商圈加入友善店家行列，提供民眾更好的消費服務體驗，並提供行銷推廣的機會。