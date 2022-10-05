阿中返台入境時，身上只剩下10元，快樂天堂基金會聯繫上桃園市議員候選人黃國晏，晚間9點多找到他，到基金會安置，阿中道出在柬埔寨的境遇。 （快樂天堂基金會提供／吳敏菁彰化傳真）

未滿20歲的阿中被「朋友」詐騙後欠下12萬元，為了賺錢，6月底循臉書柬埔寨高薪客服工作廣告前往柬埔寨，因「業績差」被關進「小黑屋」1個多月、被電擊、毆打7天，10月1日從柬埔寨逃回台灣的阿中心有餘悸，曾親眼目睹台灣人被活活打死，死裡逃生，靠的是家裡向地下錢莊借貸100萬元和快樂天堂基金會知道後，再籌機票錢才回家，他煉獄歸來心有餘悸「多人受困無法返台」。

阿中返台入境時，身上只剩下10元，快樂天堂基金會聯繫上桃園市議員候選人黃國晏，晚間9點多找到他，協助到基金會安置，阿中道出在柬埔寨的境遇。

阿中說，今年6月間在家具行當業務，下班後到網咖玩遊戲認識一男子要他合作投資，一個月內從第一次拿走他1500元開始、第二次8千、第三次1萬多、第四次2萬多元、第五次4萬元，到最後藉口「斷線」要求他賠償12萬。看到臉書大打廣告，介紹柬埔寨有食品公司客服、業務推廣工作，薪有1千多元美金，立刻打包行李飛往柬埔寨，一下飛機就載到「波客山」園區，護照、手機都被收走，休息不到8小時，強迫他做詐騙業務。

阿中說，園區非常大，一間辦公室裡至少100多人，各國籍都有，只要不從、打瞌睡或業績不好，就被電擊、棍棒毆打伺候，有一整個禮拜24小時都在電腦前「拼業績」，7月初親眼目睹一名台灣20多歲年輕人因打瞌睡，被老闆跟同夥拿電擊棒、鐵棍朝頭部猛Ｋ至少10多分鐘，餘光看到他後腦勺破了，後來好像確認沒呼吸心跳，就被拖走了，不知下落。另也聽到馬來西亞男子表示在另一個園區親眼見有男子因說錯話被活埋。

阿中說，園區要求1天內至少要找到3個在美國、丹麥等高收入國家的人聊天，要熱聊認識之後轉給後線繼續詐騙，當天只找到2個，他就被帶到「小黑屋」，直接被電擊棒電、木棍毆打四肢、肚子，有時雙手還被上手銬，痛苦到希望死了算了。

他說，每一棟房舍都有6間小黑屋，不時聽到痛哭、哀嚎、尖叫聲，他的阿嬤為了要救他回來，向地下錢莊借錢，卻又被詐騙120萬，導致阿中逃出後，家人卻連機票錢都付不出來。詐騙案新聞鬧大了，柬埔寨當局開始大掃蕩，老闆怕被發現，把護照、手機丟還給他們，與另兩個台灣人互相幫忙，趁亂跑回宿舍拿行李逃跑，踩背越過、拖拉越過2、3公尺高的圍牆後，輾轉躲到市區找到當地善心台人幫忙。

快樂天堂基金會董事長張雪如表示，還有很多弱勢孩子困在柬埔寨，基金會將繼續伸出援手，也希望他們能獲得更多人的幫忙，平安回到台灣。