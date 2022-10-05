桃園市大園區竹圍里許多居民因桃園航空城區段徵收計畫已搬離家鄉，僅留下少數民眾仍住在此，人煙稀少宛如空城。為保留專屬於竹圍的記憶，長期駐點竹圍的鬧熱工作室將在國慶連假舉辦「空城祭」，結合音樂、表演與藝術活動，邀請居民參與這場同樂會，主辦單位將記錄活動過程，為即將消失的竹圍留下影像記憶。

配合航空城徵收，未來竹圍里將消失走入歷史，由一群藝術創作者自發性組成的鬧熱工作室，4年來透過動態與平面影像，成為記錄竹圍里徵收變遷的一雙眼，前後約有30至40名藝術創作者參與，隨居民陸續搬遷，今年底第2階段獎勵金申請截止前，預估還會有一波搬遷潮。

鬧熱工作室邀集各領域藝術創作者，在國慶連假舉辦「空城祭」活動，10月8日至10日，每日下午2時至晚間9時，在大園區竹圍里及成功街與仁愛一街交叉口空地，將規畫結合表演、音樂與藝術的同樂會，邀請還居住在竹圍的居民以及已搬遷的鄉親「回娘家」同樂。

鬧熱工作室表示，歡迎居民到場參加，無論要來泡茶、聊天、烤肉、帶孩子放電、玩呼拉圈或彈奏樂器都可自由發揮，還可帶家人一起在布景前拍張全家福，留下曾在竹圍居住過的身影，若有想對竹圍說的話，也能在現場自由表達，分享在地記憶或對未來的想法。

鬧熱工作室將透過動態與平面影像，幫來參與的居民拍照錄影，事後更預計將照片洗出來，提供給鄉親留念。目前工作室YouTube頻道已上線，釋出空城祭活動預告影片，以此為頻道揭開序幕，歡迎民眾觀看他們收錄竹圍的聲音與故事。

鬧熱工作室也提到，4年前來到竹圍，居民對於徵收計畫大多感到模糊不定，今年3月因第1階段獎勵金，出現大量搬遷潮，這段期間社區模樣的變化、居民心態的改變、生活機能的落差，通通都是值得記錄的記憶，盼能讓工作室成為一個平台，傳遞、聆聽屬於竹圍的聲音。