在全球供應鏈斷鏈依舊，以及勞動力市場吃緊下，新加坡10月時，有可能會連續第5次緊縮貨幣，藉以箝制通膨大漲。

受訪專家學者中，幾乎都認為星國還是會繼續實施緊縮政策。有別於它國調控利率上升或下降，新加坡慣以操控匯率方式取而代之，也就是眾所皆知的新加坡幣名目有效匯率指數(S$NEER)。

主要透過3種操作模式，目標政策區間的斜率、中間點還有波動寬幅，確保匯率政策之目標可以符合經濟的基本面。外界無法得知由一籃子貨幣組成的S$NEER內，各種不同幣別詳細權重，僅能看到官網上公布的歷史數據而已。

多數匯率專家預測新加坡會讓斜率更陡峭，部分則認為在不改變寬幅以及斜率下，中間點可能變動。一般來說，調整中間點是比更動斜率較為激烈的手法，至於寬幅是限制新加坡幣的震盪範圍。也有人覺得會加大斜率，並重訂中間點。

摩根士丹利指出，中間點重新設定有助於更快速地因應，由總體經濟所帶來的短期壓力，從歷史角度觀察，S$NEER斜率變得較為陡峭，應該是與更樂觀的總經前景有關。

新加坡是小型開放，高度以出口導向為主經濟體，表示在亞洲最容易受到全球需求趨緩影響。馬上要進入2023年，擔憂的焦點可能會從上漲的通膨，轉向到無法成長的經濟。

美國銀行證券專家表示，與7月突然將S$NEER重新定位波動寬幅相比，新加坡現在在10月面對的更是艱難，要如何權衡經濟成長與通貨膨脹。新加坡最晚會在14日公布最新的半年貨幣政策。已連續4次實施緊縮貨幣政策的新加坡，最近1次執行是在7月，且是無預期的。

由於服務項目以及食品價格大幅上漲，星國核心消費者通膨在8月創下近14年新高，整體通膨也超過市場預估。新加坡官方預估，今年核心通膨率將落在3%至4%間，而總體的也將在5%至6%間。