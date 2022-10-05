光學鏡頭廠大立光(3008)9月合併營收為51.02億元，月增14.88%，年增22.31%，為109年11月以後首次站回50億元，大立光將於10月13日舉行法說會，公布第3季財報，並說明第4季展望，大立光表示，10月看起來與9月差不多。

全球經濟籠罩在通膨升息陰霾中，智慧型手機飽受消費緊縮衝擊市況低迷，僅蘋果iPhone新機一枝獨秀，受惠於蘋果iPhone 14高階新機拉貨挹注，大立光9月合併營收月增14.88%，年增22.31%，攀上51.02億元，為109年11月以後首次站回50億元關卡，累計第3季合併營收134.77億元，季增39%，年增13%，為2020年第4季以來單季新高。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光9月合併營收比重10%到20%，10M以上產品占50%到60%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占30%到40%。

大立光前9月合併營收為332.85億元，年減1.84%。

大立光將於10月13日舉行法說會，公布前3季財報，並由董事長林恩平釋出第4季展望；由於第3季營收衝高，且新台幣兌美元匯率急貶，法人看好大立光第3季獲利可望同步攀高；展望10月，大立光表示，10月看起來跟9月差不多，對近期飽受市場傳聞iPhone訂單調整之苦的蘋果供應鏈來說，亦算是吞下定心丸。