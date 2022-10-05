《日經新聞》周三報導，蘋果公司首次要求其供應商將部分AirPods和Beats耳機產線轉移到印度，如果這是事實，意味著新德里當局爭取本地製造的計畫再下一城。

根據該報導，消息人士透露蘋果的iPhone組裝商鴻海（2317）正準備在印度生產Beats耳機，並希望最終也能在印度生產AirPods。立訊精密及其事業部門也在爭取為蘋果在印度生產AirPods。

不過該報導指出，立訊精密目前的重心還是在越南的AirPods業務，因此轉往印度開始量產蘋果產品的步伐可能落後競爭對手。

蘋果尚未回應媒體置評請求。

近來該科技巨頭持續將部分iPhone產線從中國轉移到其他市場，如印度。蘋果在今年早些時候開始在印度生產iPhone 13手機，也計畫在當地組裝iPad平板電腦。上周蘋果甚至宣布將在印度生產今年才剛發表的最新iPhone 14手機。

彭博社周二報導，自4月以來，這5個月印度的iPhone手機出口額已經突破10億美元，預估本財政年度（截至2023年3月）這個金額可望達到25億美元。

日經報導指出，蘋果這個最新的舉措，是該公司逐漸從中國分散其生產業務的計畫之一。對於美國品牌的代工廠而言，在中國堅持清零防疫政策與美中緊張局勢加劇之際，印度、墨西哥和越南等其他國家在生產版圖上的地位變得越來越重要。