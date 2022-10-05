連鎖賣場好市多的熱賣產品「杉林溪高山烏龍茶」日前遭驗出非純正台灣茶葉，經查發現該產品以1：10的比例混入越南茶，檢警向上追查後發現茶廠為南投許姓男子經營。高雄地方檢察署偵查時，許男坦承因茶葉來源短缺，才會混入大量越南茶充數，許男配合銷毀茶葉，檢方以緩起訴處分許男，並向公庫支付70萬元。

2021年9月23日台北市衛生局抽驗好市多北投店時，發現「杉林溪高山烏龍茶」產品竟混入大量的境外茶，經檢測後，發現台灣茶葉成分只有10分之1。檢警查出，好市多是在4月時向高雄一家茶商購買此產品，茶商表示茶業來源為南投的一間茶廠，且簽訂的合約為「台灣茶」，不知茶葉有混境外茶的情況。

檢警聯絡南投茶廠的許男到案說明，許男表示，因去年4月時，台灣茶葉來源短缺，怕無法如期交貨給下游廠商，因此私自加入越南茶葉，以10：1的比例混合，將1530台斤的越南茶和150台斤的台灣茶混充，再賣給好市多販售。

與許男簽訂合約的高雄茶商，依詐欺取財、食安法對許男提告。高雄地檢署偵辦時，因許男坦承犯行且無前科，並配合南投衛生局將茶葉銷毀，因此判許男緩起訴處分，並且支付70萬給公庫。