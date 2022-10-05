梁姓前里長用LINE散布周勝考判刑不實訊息。（民眾提供）

新北市議員周勝考今年將再競選連任，今（5）日卻接獲支持者反映，板橋區梁姓前里長使用LINE散布「周勝考據說判刑13年半，如果當選1年後便會解職。」不實訊息，周獲悉後盛怒，認為已嚴重影響選情，上午已向新北市海山警分局控告梁姓前里長違反選罷法，意圖使人不當選。

周勝考表示，全案目前仍在審理中，選舉剩不到2個月，有心人士此時刻意散布他遭宣判的假消息，嚴重影響到他參選新北市議員及未來官司判決，故他堅持提告，捍衛自身參選權益，不辜負支持者的期待。

據了解，周勝考因涉及遠雄案，台北地方法院將於10月28日下午宣判，板橋區20餘名里長近日即接到梁姓前里長傳來的訊息，指稱周勝考被判13年半，當選後1年就會解職。周勝考今天上午接獲相關訊息後大呼冤枉，隨即向警方報案提告梁姓前里長。

周勝考說，有心人士放風聲說他判13年半，事後即使無罪，對選情也絕對造成影響，他和梁姓前里長無冤無仇，不知道對方為何要害他，是許多里長因為看不過去才來告訴他，散布這種惡意的假消息，就是要影響支持者的信心，他當然要捍衛自身的清白。

海山分局表示，分局目前已受理此案件，將依違反公職人員選舉罷免法第104條通知相關人員到案說明，以釐清案情，並報請新北地方檢察署指揮偵辦。