內政部政次陳宗彥（陳志賢攝）

中選會主委李進勇（陳志賢攝）

宣傳大使蔡尚樺（陳志賢攝）

法務部辦反賄選宣導影片首映會（陳志賢攝）

距地方公職人員九合一選舉僅50多天，法務部今日舉辦「九合一選舉反賄選宣導影片」首映會」，首度公開【父愛篇】及【決心篇】兩部反賄選宣導影片。法務部長蔡清祥強調，檢舉賄選獎金最高1000萬元、最少也有50萬元，檢舉人身分絕對保密，呼籲民眾踴躍檢舉，維護乾淨選風。

蔡清祥致詞時表示，全力查賄就是最好的反賄選宣導，為確保年底選舉公平、公正與乾淨選風，法務部及所屬機關早已提前部署，秉持查賄「無底限、無上限、無時限」的精神，法務部先於今年3月31日訂頒選舉查察工作綱領，繼而整合檢警調廉四大系統「即刻啟動、全面出擊」，嚴查利用金錢、暴力影響選舉案件，以及嚴防來自境外資金介入及假訊息、黑函、幽靈人口、選舉賭盤等妨害選舉情事。

蔡清祥指出，檢警調廉更加強查察數位支付工具、虛擬貨幣、遊戲點數等新興賄選工具，建立綿密的反賄選網絡，鼓勵民眾勇於檢舉，近5年政府已發放高達台幣2.1億元檢舉賄選獎金，並嚴格保密檢舉人身分，公私齊力澈底瓦解賄選結構。

今天的首映會由蔡清祥親自主持，與會者包括中央選舉委員會主委李進勇、內政部政務次長陳宗彥、檢察總長邢泰釗均等人；另調查局、廉政署及警政署等查賄團隊亦共襄盛舉聯袂出席，會中並邀請蔡尚樺擔任反賄選大使。

此次首映會，首度公開【父愛篇】及【決心篇】兩部反賄選宣導影片，體裁均取材自真實案例，其中【決心篇】則由檢察官擔綱主角，商請台北地檢署及北市中正一分局協助拍攝。

活動最後由蔡清祥、李進勇、陳宗彥、邢泰釗等首長共同呼籲社會各界齊心反賄，在迎向防疫新生活的同時，也要拒絕賄選的誘惑，唯有乾淨選舉，才能選賢與能。