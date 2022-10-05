今年國慶連續假期自10月8日起至10日止，交通部公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，其中尖峰時段有6處路段車多易壅塞，呼籲駕駛注意。

公路總局預估10月7日下午至8日上午將有返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計10月9日下午起至10日全日。省道主要幹道部分，預估易壅塞的路段及時段如下：

台9線蘇花路廊：南向10月8日6-12時；北向10月9日16-19時、10月10日11-19時。

台9線南迴公路：往台東10月8日10-12時；往屏東10月10日12-20時。

台1線水底寮至楓港路段：南向10月8日10-12時、10月9日至10月10日16-18時；北向10月8日10-12時、10月9日15-19時、10月10日12-20時。

台61線鳳鼻至香山路段：南向10月7日17-19時、10月8日10-13時；北向10月9日18-21時、10月10日16-20時。

台61線竹南路段：南向10月9日10-12時；北向10月9日至10月10日15-21時。

台61線中彰大橋路段：南向10月8日9-14時；北向10月9日至10月10日15-20時。

公路總局表示，為紓解省道車多或壅塞情形，已規劃於重點路段交通疏導措施，例如台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車及大客車優先行駛；台9線南迴公路瓶頸路段則實施2車道縮減為1車道；台61線西濱快速公路針對鳳鼻~香山及竹南地區規劃7處平交路口封閉措施。

公路總局於國慶連假期間推出多項公共運輸優惠措施，搭乘86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘50條台灣好行路線可享半價優惠；搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

區域性優惠部分，購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享北宜、北花國道客運來回票4人同行1人免費，回程總票價再折抵200元，另有「在地有腳」租賃優惠（持國道客運票根享租車優惠及回程票價最高折抵200元）可供民眾選擇。

公路總局統計，截至10月4日，東西部國道客運國慶連假預售票總計售出6萬9632張，佔可售張數35.8％。西部國道客運售出6萬3657張，佔可售張數43.5％；東部國道客運售出5975張，佔可售張數12.5％，均尚有充裕座位可供預訂。