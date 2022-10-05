民進黨新北市長參選人林佳龍今出席嘉義人挺林佳龍記者會，再度重申年底選舉攸關台灣的未來，不只是地方選舉，也是總統蔡英文領導台灣在國際上能否對抗中國國家主席習近平的關鍵戰役，認為中國二十大後習近平可能更有權力，對台灣更強硬，當全世界都幫助台灣時，台灣人的主張是什麼？同時老共也眼睛張大大的在看誰捐款給綠色參選人，新北市雖是艱難選區，對手很強，但要有人來守，形容新北是山海關「天下第一關」， 愈困難他愈打死不退，不計得失。

林佳龍說，他雖然不是嘉義人，但跟嘉義有很深的淵源，不但在中正大學教書6年，自高中開始也認養很多嘉義的小孩，擔任交通部長時也推動嘉義許多建設，此外，有一個向政府正式登記的「龍友會」，也是由前台中市嘉義同鄉會理事長林慶昇所組織。

他並提及上月4日出席新北嘉義同鄉會活動，有人好意替他喊「凍蒜」，雙方有溝通台上只能喊「加油」，他也都配合，但台下每桌都對他喊「凍蒜」，過程讓新北嘉義同鄉會理事長劉德宗有點難做人，指出新北市長侯友宜去很多同鄉會，司儀也都會喊「凍蒜」，這是風度，認為民主選舉是嘉年華，盡量熱鬧一點，不要讓大家為難。

林佳龍說，嘉義人挺為嘉義做事的人，這次嘉義人出來力挺他，「吃人一口還人一斗」，如當選一定會照顧旅北鄉親，因新北是台灣的縮影，很多人的新故鄉，強調此戰對台灣民主發展很重要，對新北市也是，所以新北要大翻新。行政院政務顧問張瑞山則認為，侯友宜其實並不厲害，只是置入性行銷買的多。

嘉義縣長翁章梁致詞表示，林佳龍雖不是嘉義人，但情感上是自己人，對嘉義建設有很多貢獻，兩人是學運夥伴，攜手顛覆國民黨威權統治，而當年提供造反道理的提供者就是林佳龍，稱讚林佳龍有看法、想法、充滿活力，認為當市長有想法、看法很重要，否則很多資源錯置、建設無法抓到重點，新北又是六都，市長掌握相當大的資源與人力，如掌握在沒有想法、方向的市長身上，絕對是那個都市的災難。

除翁章梁、嘉義人挺林佳龍後援會總會長許文德、新北嘉義同鄉會理事長劉德宗等人，今也出席力挺林佳龍，因侯友宜是嘉義人，外界解讀林佳龍拔樁意味濃厚。