籃球場不只球員較量球季，各隊場邊活動、啦啦隊等與球迷互動的經營，也是重要的一環，P. LEAGUE+桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew迎接PLG新球季，以打造「韓系女團」為主軸，除了之前透過年度徵選遴選最佳陣容，5日宣布延攬「電眼女神」千芮加入，新球季與橙客（領航猿球迷稱號）一同為領航猿加油。

領航猿表示，相信關注體育賽事的球迷們，對於千芮並不陌生，從4歲開始學舞，芭蕾、民族舞蹈、現代舞等各式舞風都難不倒她，曾任中華棒協啦啦隊CT Girls、高雄鋼鐵人啦啦隊、HBL名校吉祥物，過去也曾獲選啦啦隊國手為國出征，而且自輔大體育系畢業的她，繼續攻讀體育系研究所，展現允文允「舞」的一面，Pilots Crew總監安妮認為，千芮具備多年舞蹈經驗，舞台上所散發的熱情與表演魅力無庸置疑，相信她的加入，能讓團隊表現更加出色。

千芮感謝領航猿球團的邀請，因今年度個人工作重心移往北部，於上個賽季結束後離開鋼鐵人啦啦隊，現居桃園的她，很開心有此緣分與在地球隊延續啦啦隊之路，她說：「能夠就近兼顧自己原本的工作與表演興趣，是非常幸運的事情。」

千芮也相當欣賞Pilots Crew整齊劃一的舞蹈與成員們各具特色的表演，她覺得要熟記每一支舞步、融入團隊，會是自己加入後一大挑戰，她迫不及待參與新球季，不忘向橙客們喊話「新球季桃園巨蛋見！希望未來能有機會在球場展現筋開腰軟的啦啦隊競技美技，帶給大家不一樣的演出。」

Pilots Crew團隊目前有10名成員，小宇、橘子、安安、曉彤、可蕎、油米、沛沛、千芮、Taco與Mika將接受應援與舞蹈課程培訓，為新球季做好準備，PLG第三季領航猿班機上，將帶來最有活力的應援與親切的互動，給予橙客們每趟飛行的最佳體驗。