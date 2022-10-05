台北市傳出槍擊案，知名建設公司董座遭埋伏開槍；圖為穿著深色衣服的槍手，搭乘計程車先到場埋伏。（警方提供）

今(5)日下午2時許，台北市文山區驚傳一起槍擊案件，一名建設公司47歲林姓老闆，和妻子剛走出公司，竟然遭一名22歲槍手埋伏開槍，林男大腿中彈，槍手犯案後隨即帶兇槍前往興隆派出所投案，自稱是「替朋友出氣」才會開槍，林男被送往醫院急救後並無大礙，警方現場拾獲2枚彈殼，初查疑涉及上千萬元土方利益糾紛，詳細開槍原因待進一步調查釐清。

警方獲報前往調查時，22歲邱姓男子便帶著1把手槍、5發子彈前往投案，初查背後涉及上千萬元的土方利益糾紛，全案擴大偵辦中。

文山二分局5日下午1時59分接獲王姓婦人報案，指她的丈夫在街頭遭人開槍攻擊，警消到場後將受傷的林姓建商送醫，經包紮治療後暫無大礙。

案發不久後，邱姓男子隨即帶著槍彈前往投案，邱男供詞避重就輕，表示是替朋友出氣才開槍打林，但警方循線追查，不排除幕後涉及千萬元的土方利益糾紛，現已成立專案小組，追查邱男背後是否另有教唆者。