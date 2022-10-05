為強化民眾對海洋觀光活動的認識，交通部航港局「人本航港藍色公路」形象影片以交通船冒險、遊艇圓夢及友善郵輪3個故事，推廣藍色公路新型態旅遊模式，在34國超過114部影片中脫穎而出，獲2022年西班牙德雷斯影展（Terres Festival）旅遊影片類之「動態、航海、雪地及探險旅遊」項金獎，讓世界看見台灣。

航港局長葉協隆表示，航港局2021年拍攝交通船冒險篇、遊艇圓夢篇及友善郵輪篇等3支形象影片，期盼帶領大家由過去以貨運為主、客運為輔的海運環境，轉型為以海洋休閒、觀光發展為主的新海運經營模式。

「人本航港藍色公路」形象影片係透過3種船舶類型的拍攝，結合近年推動的海洋相關政策，如海洋觀光、港灣建設改善、自行車旅遊、遊艇活動等，讓民眾觀看影片也可以感受到海運環境整體的改善。

本形象影片由台灣導演張曼森及李怡慧導演，在34國超過114部影片中脫穎而出，榮獲金獎的殊榮。航港局再次感謝導演及拍攝團隊，在疫情嚴峻的時候，順利完成藍色公路影片，更藉由影片在西班牙德雷斯旅遊影展中的獲獎，成功讓世界看見台灣以及台灣的藍色公路。

葉協隆表示，航港局未來將持續以人為本、產業振興的目標下，在航運、港埠、船舶、美學導入等4個面向來推動相關政策，持續優化海運整體環境，另為迎接後疫情觀光振興，也透過行銷推廣與獎助措施，鼓勵航商異業結盟，建立夥伴關係，共同發展海洋觀光，朝產業與運輸模式升級邁進。(記者張雅雲/高雄報導)