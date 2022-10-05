民進黨行動中常會師至台中市，中彰投苗四個縣市長參選人齊聚，苗栗徐定禎表示，鍾東錦、謝福弘將在選舉投票日當天「死亡交叉」，盼撕掉「苗栗國」標籤，找回苗栗人的尊嚴；南投蔡培慧則說，她與國民黨南投縣長參選人許淑華的民調差距在10％內，但南投縣面臨賄選、黑道威嚇支持者的壓力。

民進黨台中市長參選人蔡其昌致詞時表示，這四年來，在盧市長主政下，台中大建設停頓，治安仍擺脫不了「慶記之都」的惡名，且在雜誌的評比中，多項指標都敬陪末座，這讓台中人感到羞愧、丟臉。他承諾，未來將會積極跟中央攜手合作，努力地去爭取、溝通、說服，希望中央來支持台中的大建設，讓資源可以挹注台中，將台中打造成生活首都。

彰化縣長參選人黃秀芳致詞指出，彰化這幾年面臨人口流失、行政效率不彰、低薪等問題，為了翻轉彰化，她提出了解決低薪的政策三支箭；第一，產業改造；第二，園區提升；第三，傳統產業升級，希望藉以讓年輕人找到好的工作，願意在彰化。

她說，也將會延續魏明谷前縣長所推動的「風光大縣」路線，台灣最好的風場就在彰化，創造最好的投資環境，讓廠商願意投資彰化，讓彰化成為宜居的縣市，距離年底選戰還有52天，她有信心會翻轉彰化成為綠能首都，讓彰化大步向前。

徐定禎致詞說，他是苗栗土生土長的客家人，生在苗栗、長在苗栗，72年來，苗栗不只是派系輪流執政，更是國民黨一黨專政，這次是大家公認最好的機會，他也有信心能夠翻轉。但無論如何，苗栗人都已經受夠了，苗栗人希望這次能夠撕掉苗栗國的標籤，找回苗栗人的尊嚴。

他還分析選情，目前他與無黨籍鍾東錦的民調互有領先，國民黨提名的謝福弘還有一段差距，他個人的看法是，鍾東錦的民調已經到天花板了，是開高走低，近期又被揭露過去曾犯傷害致死，而謝福弘則會開低走高。

他說，「他們兩個人死亡交叉的時候，我想應該就是投票日那天」，自己將是「開高走高」，所以最後還是會勝選。

蔡培慧說，她在意的不是南投縣長的職位，而是如何帶領農業縣南投，在長期比較偏鄉的視野中，找到突破點，也就是她提出的綠科技、好生活。並積極引進中興大學做循環經濟，也讓工研院的分院設在南投，協助中小企業轉型。

她說，對手許淑華涉護航砂石業者，還拆掉兩、三千坪的運動公園，甚至為自己家族的招待所，發包不適當的工程，種種黑金連結，南投縣民都看在眼裡，南投有賄選、黑道威嚇支持者的壓力，希望檢調能壓抑黑道的囂張，否則長期以來賄選的影響力會差3到7個百分點。