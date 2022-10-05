陳奕戲外曾收過瘋狂粉絲的露骨照片。（三立提供）

男星陳奕加入華劇8點檔《門當互懟愛上你》，飾演不曾露面的網路獨立創作歌手G，是沛沛(大元)崇拜的偶像。陳奕表示戲外曾收到瘋狂粉絲私訊露骨照，男生比女生還大膽，會傳送露下體照片，陳奕說：「有的還來自中南美洲，女生會叫我老公，有時Tag我，還以為是粉絲，結果一看嚇死，好在現在都有過濾程式！」

他也會匿名打線上遊戲，對打時都會有即時對話，當時就有人從聲音判斷是他，但他極力否認，之後陳奕便開始玩起角色扮演遊戲，開始變聲講話，曾騙遊戲盟友是跑船員、藝術銷售員，笑說：「希望在線上遊戲中做自己，抒發壓力，也會和豬隊友吵架，所以絕對不會承認自己的真實身份。」由於目前網路詐騙多，陳奕自嘲自己都在騙人了，所以對網路世界特別敏感小心。

戲劇開拍前，陳奕在短時間內減去6公斤，造成內分泌失調，他說：「當時重訓、有氧、跑步一起來，加上又不吃澱粉，所以才讓身體出狀況。」所以剛進組時臉有些腫、大過敏，好在現在都恢復正常，但由於連晨翔太瘦，他還是要努力保持體態。

這次角色是助攻者，幫連晨翔追大元，而在現實生活他最近也才湊成一對結婚，雙方都是認識的朋友，當時男生在國外，陳奕就請女生錄了一段生日祝賀，沒料到就湊成一對，他笑說至今都還未收到媒人的紅包。

而陳奕是第一次和大元及連晨翔演戲，大元的朋友是他的粉絲，以前還曾在電視台門口守過陳奕，她還強調是陪朋友去，沒承認自己是鐵粉，但陳奕還貼心地唱一段歌錄給大元的好友。