南迴鐵路30周年紀念套票今天早上10點開賣，台東火車站一早就有鐵道迷大排長龍。（翻攝畫面）

南迴鐵路30周年紀念套票今天早上10點開賣，台東火車站一早就有鐵道迷大排長龍。（翻攝畫面）

台東限定「南迴30 便捷舒適」30周年紀念套票今天上午10點開賣，1000份不到20分鐘就完售，巧合的是，現任台東火車站站長鄭成忠，30年前在台東舊火車站擔任票務員，當時他賣出南迴鐵路正式通車的第1班火車車票，沒想到30年後調回台東，還賣紀念套票，讓他五味雜陳。

現任台東火車站站長鄭成忠，30年前考上鐵路局特考後就分發到當時的台東舊站擔任票務員，1991年10月5日南迴鐵路正式通車，他賣出第1班火車車票，沒想到30年後調回來台東當站長，又賣紀念套票，非常巧合。

今天在發售紀念套票現場，有鐵道迷帶來30年前的車票借鄭成忠回味，鄭成忠說，當時的車次、座號都還是用人工書寫，看到當年自己的筆蹟，五味雜陳、感觸良多。

鄭成忠表示，做為台本島最晚開通的主要交通建設，全長98.2公里的南迴鐵路至今已運行30年整，這次也是台鐵即將要公司化的最後1次發行套票，並且仿30年前的復古車票，鐵道迷收藏的意願很高。

台東專賣，南迴鐵路30周年紀念套票，今天早上10點開賣，台東火車站一早就有鐵道迷大排長龍，排在第1位、來自花蓮的陳姓民眾4日早上就來排隊，等了20多個鐘頭搶得頭香，非常開心，還有陳姓民眾載著坐在輪椅上的媽媽，開夜車來排隊，他認為這組套票很有典藏價值。