跟隨數位工具的演進，零售時代也從C2C、B2C、D2C(Direct To Consumer)演進到OMO(Online merge Offline)，CYBERBIZ自2021年起發布「CYBERBIZ GLOBAL」計畫，賣向「北美」，經過1年籌備，也在今(5)日宣布，將觸角延伸到「日本」，日本站正式開站。

CYBERBIZ執行長蘇基明認為，零售業走向全球，勢在必行，CYBERBIZ希望幫助商家經營跨境電商更簡單，目前已成功整合UI、金流、物流、稅務等環節，提供跨境電商落地的一站式解決方案，協助多家零售業將商品銷售到消費力強勁的國家，像是北美地區和現在正式開站的日本。

優先選擇北美和日本開站，就是看好這兩地市場的消費潛力。美國市場規模是台灣的45倍，產值有6兆美金；而日本，根據來自2021年日本經濟產業省的報告顯示，日本B2C零售電商商品交易總額已超過13兆日圓（約新台幣3兆元），並持續穩定成長，相較於台灣EC零售規模約7倍，電商滲透率超過8%，再加上近年台日友好，日本人對於台灣商品有興趣，接受度高，有助產品銷售機會。

CYBERBIZ GLOBAL日本站開店，就是希望能協助更多商家輕鬆赴日，不用成立日本法人就可以架設自己的品牌官網，好讓品牌經營可以落地，並開始累積品牌知名度，同時開始蒐集當地會員的消費足跡和規劃各式行銷活動，出貨物流可以整批貨入日本當地倉庫，由當地配送；亦可透過國際快遞直送消費者，靈活調整。金流也可依照當地習慣支付方式進行，省去跨國手續費。