根據韓國媒體5日報導，日本軟銀創辦人兼首席執行長孫正義在4日時，討論旗下矽智財大廠Arm與韓國三星電子之間長期合作，但並未提到三星是否要投資Arm事宜。

韓國中央日報(JoongAng)指稱，4日所舉行的上述會議中，孫正義並沒有論及三星要購買Arm股份，或Arm上市前的投資等。軟銀以及三星都沒有評論此消息。軟銀在2016年以320億美元收購Arm。隨後提出要出售給Nvidia建議，但引起業界一片反對聲浪，加上各監管單位也未點頭，最後宣告流產。