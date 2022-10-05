艾力克斯、李詠嫻今（5日）出席「智能癌篩網-篩檢地圖最便民」活動，今被問到夏克立、黃嘉千婚變時，艾力克斯表示「不可能不關心，畢竟是20年的好朋友」，但他也坦言有很長一段時間沒跟夏克立聯繫。

關於夏克立被指認曾動手一事，艾力克斯說自己不是當事人，所以不好多做回應，「到了現在，雙方都有不同想法，真正的處理方式只有他們知道，這是他們的事情」，李詠嫻也說：「這些事情要聽他們講，我沒辦法去聽新聞怎麼說，或是看他IG怎麼寫，我覺得這事情這麼敏感，我一定要親自跟他聊，我才會相信發生什麼事，會傳很多、很亂，他們如果想要解釋的話會跟我們說，我們目前就是支持他們。」

關於2人的近況？艾力克斯說這是一個挑戰，是一段很長很長的過程，希望他們都好，也希望他們要懂得為未來想，不要再去想之前發生的事情；他也提到，「我知道的夏克立，是我的朋友，嘉千也是我的好友，都是非常非常好的朋友，我們聽到很多東西也是很驚訝，每對夫妻都會有複雜的問題，像我們當然也有」。

艾力克斯也透露夫妻兩在接到「智能癌篩網-篩檢地圖最便民」邀約時立馬答應，他說媽媽19年前因肺癌過世，爸爸去年也因癌症離世，「我們年輕時都覺得自己很強壯、很健康，這幾年我們身邊很多朋友在健康方面都出現狀況，也有朋友因為癌症過世，看到他們10多歲的小孩，內心都很心痛」，最近一次的健康檢查？李詠嫻說在2020年，她說之前其實有預約檢查，但因為疫情不方便在醫院逗留太長時間，所以先取消檢查。