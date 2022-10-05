針對資策會執行長卓政宏說，比對後高虹安論文有8成引用，但未註明出處，後續會協調，不成將走法律途徑。對此，民進黨沈慧虹表示，合理懷疑這是否就是高虹安的論文二次加工、再上傳的原因？國民黨林耕仁則說，尊重資策會做法，但兩人都呼籲高虹安不要再逃避，盡快對外說明。

針對資策會的說法，沈慧虹表示，資策會是受國家經費補助以及監督的單位，卓政宏已指出高虹安的博士論文與資策會研究計畫有超過7、8成重複，且未註明受到資助及出處。她質疑，「這是不是就是高虹安的論文二次加工、上傳完的原因？」。

此外，沈慧虹也說，資策會也證實，高虹安領全薪出差完成博論，並沒有報備，爭議已將近1個月，呼籲高虹安不要再逃避，盡快對外說明。

而林耕仁則指出，外界質疑高虹安論文，其實也還有很多地方沒有解釋清楚，他說現在資策會做出回應，認為高虹安論文可能侵犯著作權，甚至可能提告，林耕仁表達尊重資策會的做法，但也呼籲高虹安不要閃躲，用正面的態度對外界說明清楚。