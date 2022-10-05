國內知名家電大廠聲寶集團，一向熱心贊助體育與公益活動，透過健行科技大學校友總會前理事長許文南促成，集團總裁陳盛沺、總經理許經朝及多位公司主管，日前共同拜訪健行科技大學，並捐贈新台幣50萬元贊助學校籃球隊。

聲寶集團近年來除贊助健行科大籃球隊、PLG等籃球項目外，從2018年起，陸續舉辦聲寶女子公開賽、秀菊盃長春邀請賽等高爾夫球賽，更贊助曾雅妮、張瑄屏等多位知名高爾夫選手，對於推動體育活動、善盡企業社會責任不遺餘力。

在贊助典禮中，健行科技大學校長李大偉首先對聲寶集團贊助球隊表達感謝。聲寶集團由106年開始贊助健行科技大學籃球隊的運作，近3年每年更提供新台幣50萬元經費，協助球隊運作。

陳盛沺表示，這幾年健行科大籃球隊成績非常好，受到大家的注意與肯定，聲寶集團秉持「取之於社會、用之於社會」理念來回饋社會，而運動能帶來許多正面的能量，同時藉由贊助健行科技大學籃球隊，拉近和民眾的距離，期勉健行籃球隊繼續努力，今年再將冠軍奪回。