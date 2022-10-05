林柏妤和孫綻拍親密戲好笑不尷尬。（台視提供）

林柏妤和孫綻拍親密戲好笑不尷尬。（台視提供）

孫綻為裸露戲準備至少兩個月。（台視提供）

林柏妤和孫綻在台視《美麗人生 重返榮耀》以「好姊妹」相稱，豈料劇中在一晚酒席後兩人喝到爛醉，隔天醒來，林柏妤發現自己只穿一件小可愛，躺在上半身赤裸的孫綻懷裡，兩人起床看到如此景象，差點嚇到滾下床。拍攝這場戲時導演希望林柏妤先抓一下孫綻的胸肌之後再甦醒，林柏妤笑著坦承：「是有點害羞啦！畢竟要抓男生的胸肌，但我跟孫綻滿熟的，還好這場戲是跟他拍，不然跟其他人拍會有點小尷尬。」

孫綻拍攝時相當緊張，直呼：「快昏倒了！」他解釋，因為這幕會以喜劇方式呈現，除了要拿捏節奏，加上還有一些大動作，需要注意許多細節，而最緊張的莫過於要抱在一起睡覺，林柏妤爆料：「我躺在他的胸膛上時，有感受到心臟一直砰砰的跳。」

孫綻劇中大露肌肉，身材相當精實，粉絲早已聽聞他身材好，紛紛敲碗希望有機會一睹風采，孫綻笑說為此已準備至少兩個月，每天騎半小時的Ubike到電視台錄影，每周健身3天、再搭配飲食控制，果然上衣一脫就讓現場工作人員驚艷，林柏妤認證：「這身材是真的有認真在練。」

林柏妤劇中喝醉之後無理取鬧，要求孫綻玩換裝遊戲，隔天發現抱在一起睡，她笑說自己從來沒有喝到斷片，反而會透過觀察其他喝到掛的朋友，來揣摩演技，至於酒後鬧事的部分，她笑說：「我有在想萬一哪天醒來，衣衫不整，旁邊還睡了一個男生，真的會嚇死！第一反應也是先看自己衣服有沒有穿好。」

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