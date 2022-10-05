竹山國小「愛的書庫」5日開張，副縣長陳正昇感謝民間團體募集100多萬元經費，購置共讀書箱，同時表揚「我愛閱讀」500冊以上學生，及推廣閱讀有功人員，並期許學生透過閱讀，拓展自己的視野，開啟不同的視界。

愛的書庫揭幕，由竹山國小大鼓隊擂戰鼓啟動、合唱團演唱《送你這對翅膀》，象徵閱讀帶給孩子思想飛翔的能力；並轉贈教育部《閱讀起步走─送給新鮮人一生最好的禮物》書籍；縣議員蔡孟娥、游顥及吳瑞芳，台灣閱讀文化基金會董事吳輝煌、廣隆文化基金會總幹事籃文德，參與捐贈的民間企業團體代表也到場。

陳正昇表示，南投縣偏鄉學生，閱讀資源比起都市有落差，因此，縣長林明溱對於挹注學生的閱讀資源盡心盡力，配合教育部的閱讀推廣計畫，也將募集的課外讀物，分配到縣內的各所學校；感謝民間團體長期配合縣府募集閱讀資源，將豐富的課外讀物帶進各鄉鎮。

「我愛閱讀」護照，完成500冊以上學生共4人，其中，炎峰國小謝鈞淇說，感謝老師帶領與指導，藉由閱讀不同書籍，帶來許多思想上的啟發，也培養思考能力。

參與募集閱讀資源的單位及個人，包括台灣閱讀文化基金會、環鴻科技公司、廣隆文化基金會、小磨坊公司、藍田書院、松柏嶺受天宮、王謝麗媚、林荻燕、王柚綺、王與璐、吳昭勳、香里食品公司、白陽大道教育基金會、李祐臣、信義鄉隆華國小、玉皇宮、南投縣國際傑人會、汪培珽、欣榮紀念圖書館及新竹物流公司。