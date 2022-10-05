台灣運彩xT1聯盟高雄全家海神隊5日宣布隊上第3位洋將，是擁有多年NBA G-League資歷的30歲美籍波捍能（John Bohannon）。

波捍能正式加盟高雄全家海神，他身高211公分，兼具身高與機動性，並擁有外線準頭與出色的傳球視野，加入後也宣告高雄全家海神隊全員到齊，今年10月29日展開的新球季朝衛冕王座邁進。

波捍能出身德州，大學就讀家鄉名校、NBA名將哈達威的（Tim Hardaway）的母校德克薩斯大學埃爾帕索分校（UTEP），5年NBA G-League資歷繳出過單場「大三元」數據，也曾赴德國、巴林、黎巴嫩、多明尼加、紐西蘭聯賽，經驗豐富。

高球商的波捍能攻擊手段多元，兼具低位單打與外線能力，海神總教練喬伊斯（Brendan Joyce）指出，波捍能機動性高，能帶球切入也有傳球視野，爭搶籃板意識強烈，在實際比賽中能獲得「大三元」數據證明他的團隊意識強烈，懂得傳球、爭搶籃板並兼具得分能力。

喬伊斯補充：「我非常欣賞波捍能在場上的多功能性，他能勝任四號、五號位，無論進攻端或防守端，相信跟球隊會是完美結合，讓海神如虎添翼。」

波捍能對於首度造訪台灣十分期待，「我能感覺到球團人員的專業以及台灣對籃球的熱情。海神隊是支衛冕軍，擁有冠軍班底，希望我的加入能讓這個奪冠體系持續運作，我也會盡我所能，幫助球隊複製去年的成績，完成連霸目標。」