鏡電視錄音爆料府院高層介入NCC審查鏡電視執照，錄音主角《鏡週刊》社長裴偉3日表示是自己為安撫股東膨風，並沒有直達天聽的本領。對此，戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（5）日就氣炸表示，「蔡英文和蘇貞昌大膽的、公開的去向所謂的『獨立機關』施壓，根本是國際級的醜聞，不僅影響民進黨選情，更讓NCC的公信力蕩然無存」，引發討論。

爆鏡電視內部公文！鄭麗文質疑「這事」已達撤照條件 戰力爆表怒譙陳耀祥

趙少康今日在臉書上PO出一篇「蔡英文跟蘇貞昌『斷偉求生』」表示，《鏡週刊》社長裴偉被吹哨者外流錄音檔，爆出總統蔡英文、行政院長蘇貞昌向NCC施壓，才讓鏡電視的執照申請案通過，鬧得滿城風雨，趙少康直言，這很明顯就是民進黨的內部派系鬥爭、窩裡反，才會外流資料讓真相公諸於眾，讓NCC的公正性淪為笑話。

趙少康更指出，「蔡英文和蘇貞昌大膽的、公開的去向所謂的「獨立機關」施壓，根本是國際級的醜聞、憲政級的醜聞、世界級的醜聞，不僅影響民進黨選情，更讓NCC的公信力蕩然無存」，趙少康最後說，蘇貞昌欲蓋彌彰要大家「不必查」，甚至讓裴偉上演一齣苦肉計，切割自己是「膨風」的，這就是民進黨「斷偉求生」的結果！