中華醫事科技大學護理系303名學生今天完成加冠典禮。(曹婷婷攝)

中華醫事科技大學護理系303名學生今天完成加冠典禮。(曹婷婷攝)

中華醫事科技大學護理系303名學生今天完成加冠典禮。(曹婷婷攝)

「不想錯過加冠典禮，坐輪椅也要來！」加冠典禮是護理系一年一度盛事，中華醫事科技大學護理系今天為303名學生舉行加冠典禮，薪傳南丁格爾精神，2名車禍受傷的朱怡蓁、楊心淳學生，儘管行動不便，仍堅持坐輪椅出席加冠典禮，成為今天加冠典禮最特別的畫面。

護理系學生接受加冠後，將開始到醫院臨床實習，實際參與病人的護理照顧實務。中華醫大指出，今年接受加冠的學生共303人，其中，女護生有255人，男護生有48人，本屆加冠生原訂5月舉行加冠典禮，但當時受疫情影響，延至今天才舉行。

中華醫大副校長張耀宗致詞表示，護理系是華醫創校基石，54年來，為醫療界培育無數護理人才，近年來，新冠肺炎疫情嚴竣，仍有許多年輕學子堅持走護理師這條路，他稱許，「這是國家社會穩定的力量」。

加冠典禮中，女護生接受老師配戴護士帽、男護生則接受老師別上名牌，加冠完成後，由系主任蔡富棉在南丁格爾肖像前點燭引光，再交給20位協助加冠的護理系老師，以接力方式，逐一點燃學生手中蠟燭，象徵薪傳南丁格爾生生不息的護理精神。

加冠學生蘇楷翔、林書妤帶領全體加冠生宣讀護理誓詞，誓言效法南丁格爾忠貞職守、盡力提高護理專業標準，協助醫師診治謀求病人的福利。1個月前車禍的楊心淳，因左腳脫臼，無法正常行走，需花3個月才能復原，雖無法跟同學一樣上台接受加冠，坐輪椅現身的她說，「不想錯過這麼重要的時刻」，未來也將好好邁向護理學習之路。