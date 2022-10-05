雲林縣大埤鄉沈姓村長參選人，日前參加地方某宮廟倉庫啟用典禮，於活動中捐款10萬元給廟方，廟方當日逐一向到場人員介紹參選人，疑以此方式進行賄選，事後檢察官將參選人及相關廟方人員共19人帶回，釐清案情後，參選人以10萬元交保候傳，其餘人請回。
雲林地檢署日前接獲檢舉，指大埤鄉沈姓村長參選人涉及現金賄選，立即由檢察官廖易翔指揮雲林縣警察局刑警大隊、雲林縣調查站等警調人員展開偵辦，4日前往參選人住處搜索，將他及相關廟方人員共19人帶回地檢署說明。
檢方5日表示，沈姓村長參選人於今年8月31日登記參選後，前往地方某宮廟倉庫啟用典禮活動，於活動中捐款10萬元給廟方，廟方當日逐一向到場人員介紹參選人，疑以此方式進行賄選。經複訊後，認為參選人涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項行賄罪，惟無羈押必要，以10萬元交保候傳。
地檢署表示，參選人捐贈金錢或物資給機關社團後，若有介紹自己、或經他人介紹的疑似拜票行為，即可能產生對價關係，進而影響選舉，這種情況已涉及賄選，提醒參選人在選舉期間要更審慎言行，絕不要心存僥倖、以身試法。
地檢署指出，這是雲林第1起涉嫌現金賄選案，之前有查獲1起涉嫌贈送物資的賄選案，只要有人檢舉，執法人員一定全力查緝，杜絕金錢、暴力及各種不法手段介入選舉，呼籲參選人及支持者均應秉持公開、公正、公平原則投入選舉，不買票、不賣票，並提醒民眾踴躍檢舉不法。
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