2022國際資產管理論壇今進行「永續發展ESG」相關專題演講，元大投信董事長暨投信投顧公會理事長劉宗聖表示，台灣在ESG永續議題上，政府政策面走得比產業快，而產業又快於個別公司，他呼籲個別公司的高階經理人要提早因應以實際行動落實與支持永續發展策略，「雖然不需要以跑百米的速度來追趕，但也不能太慢，否則未來可能連跑的機會也沒有。」

劉宗聖表示，氣候變化和環境永續性已成為全球重要議題，為強化證券期貨業健全永續發展經營，金管會於今年3月發布「證券期貨業永續發展轉型執策略」，以期能達到完善永續生態體系、維護資本市場交易秩序與穩定、強化證券期貨業自律機制與整合資源、健全證券期貨業經營與業務轉型、保障投資或交易人權益及建構公平友善服務等5大目標。

根據全球永續投資聯盟Global Sustainble Investment Alliance)調查，2020年全球永續投資金額已達到35兆美元，較2018年增加15%，永續投資整體投資比例達35.9%。而2020年台灣永續投資資產總和約為17.6兆新台幣，永續投資估整體投資比例為37%，其中，投信投顧業成長最快速，年成長率達109%。顯示隨著永續投資觀念普及，不少投資人更加關注長期價值、風險辨別和企業責任，也促成了ESG主題商品的蓬勃發展。

劉宗聖強調，在全球永續發展的趨勢下，投信業者應瞭解永續發展的重要性，以及永續發展對資產管理與金融商品發展的影響，透過實際行動落實支持永續發展策略，內化永續發展的精神，除應重視ESG相關的潛在風險外，亦需兼顧低碳轉型，積極投入於創造永續發展的市場環境，建構正向循環的永續金融生態圈。