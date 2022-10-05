韓國最新通膨數據未繼續惡化，但市場信心不足，韓股5日平盤上下整理，最後收在2,215.22點，漲5.84點或0.26%。同時，韓元大幅升值，外資小買767.2億韓元。

韓國政府5日指出，由於石油以及農產品價格漲勢已趨緩和，當地9月CPI(消費者物價指數)已連續第2個月下降，有可能是通膨已經見頂的一種跡象。

飽受庫存水位過高，以及營業前景不透明之苦的韓國半導體產業，終於有一些好消息傳出，這也是過去1年多以來，當地晶片相關業者首次看好未來獲利能力，因為可以享受到韓元大幅走貶所帶來的匯兌收益。不過，基本面還是有不少疑慮。

因此，三星電子漲1.45%，SK海力士漲4.18%。另外，LG Energy Solutions漲5.51%，三星SDI漲2.34%，化學大廠LG Chem 也漲0.9%。不過，現代汽車跌1.39%，起亞也跌2.34%。

韓元兌換一美元在1,410.1價位附近，韓元大幅升值16.4元。