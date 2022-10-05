老一輩的觀念普遍認為，女生與其拚事業成就，不如找個好人家嫁，不過《搜狐網》運勢專欄指出，處女座、雙子座、獅子座的女生可不這麼想，因為她們獨立自主、自尊心強，認為自己的命運就應該由自己來主宰，就算不靠男生也可以闖出一片天。

TOP3：處女座

處女女凡事追求完美，即便無法盡人意，也不能讓自己感到後悔，此外她們的自尊心很強，不希望自己落於人後，所以她們會通過自己的努力讓大家知道，不管遇到多大的風雨，她們都會想辦法在這世間爭一席之地，即便過程再辛苦也甘之如飴。

TOP2：雙子座

雙子女是相當倔強的星座，因為不喜歡被人壓迫，所以她們獨立自我，不讓任何人有機會對自己指指點點，她們也認為大家生來平等，願意聽別人的話，並不代表自己就是弱勢的一方，為了擺脫這種不平等，她們寧願自己多受點苦，也要活成自己喜歡的樣子。

TOP1：獅子座

獅子女一直視自己為女王，從不依靠任何人，畢竟自己的命運就應該由自己主宰，靠別人做決定終究不是長久之計，所以她們不會輕易將主動權交出去，不過她們各方面都很優秀，一個人也能把事情處理得很好，從不讓人擔心。