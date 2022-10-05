藝人吳尊曾是男團「飛輪海」的成員，外型俊俏的他，早期演過不少偶像劇，擄獲不少女性的芳心，不過其實他與老婆林麗吟16歲交往，2004年時進行結婚登記，兩人還育有12歲女兒NeiNei及9歲兒子Max，今年3月時，他們舉家搬遷到上海定居，過著平淡幸福的生活，近日更相約藝人劉畊宏全家一起出遊。

吳尊近來一家四口相約劉畊宏全家，曬出玩遍上海迪士尼樂園的出遊照，可見吳尊戴著一副時尚墨鏡，穿著棕色字母潮T搭配黑色鴨舌帽，站在隊伍的最前方負責掌鏡，而劉畊宏則身穿簡約白T，口罩繡滿紅白條紋的圖樣，看得出衣服內擁有精壯的肌肉，且兩家人難得出門旅遊，笑得非常開心。

吳尊約穿白T的劉畊宏全家一起出遊。(圖/吳尊 微博)

在這些照片中，吳尊也放上兩家人在園區內的一處華麗城堡，跳起身來的全體大合照，可看到擅長毽子操的好友劉畊宏穿著白色T恤，在他們的最後方跳得老高，其他人則也舉起手、做出跳躍的姿勢，值得注意的是，吳尊一家四口和劉畊宏一家五口，天生具有大長腿，在原相機的拍攝下，相當清晰吸睛。

吳尊與老婆林麗吟和一子一女，過著平淡而幸福的生活。(圖/吳尊 微博)

吳尊和劉畊宏全家都是大長腿。(圖/吳尊 微博)

網友們被吳尊和劉畊宏兩家人的出遊情緒感染，紛紛寫下留言：「我自己都三年沒去迪士尼了，好羨慕喔喔」、「還是得去上海迪士尼才有過節的氣氛」、「兩家人的全家福真好！」、「Max弟弟就是你的縮小版，太可愛了」、「劉畊宏不跳操原來是去找你玩了」、「人群中有沒有人認出你來」、「跪求迪士尼偶遇」。