新北市三重警分局日前埋伏通緝犯時，誤認一名路過的特戰退伍黃姓男子是通緝犯，將其痛打一頓導致全身多處受傷。黃男今（5）日在記者會上要求警政署出來面對，爆料遭警方提告傷害罪；黃男兒子也在3日透露，雖然副分局長許清事第一時間已在媒體前公開道歉，做錯事的2名員警卻從未向他們致歉，讓他氣得怒轟，「別人的老爸死不完？」

三重警分局在打人事件隔天，將2名涉案的員警各記過1次、所長申誡2次，黃男也對員警提告傷害、妨害自由。不過黃男今日在記者會上透露，自己事發後竟被提告涉嫌傷害罪，希望新北市政府應對警政問題負責。

黃男出門被警方誤認是通緝犯，結果雙方扭打在一起時造成臉部掛彩，全身多處擦挫傷。(資料照，黃敬文翻攝)

對此，三重警分局副分局長許清事說明，他第一時間就在新聞媒體公開向黃男及社會大眾道歉，2警也主動函送地檢署，後續靜待司法調查結果再議，絕不姑息庇縱；新北警方至今已向黃男關懷慰問9次，當事員警並已於09月29日主動至調解會申請於10月12日進行調解，希望能盡速取得當事人諒解。

不過黃男兒子日前在個人臉書透露，做錯當事人還沒前往向他們道歉，「警察隨便打人，還可以神隱，啊你們在學校打人，來道歉的是老師跟校長？」黃兒質疑，「別人的老爸死不完？」點名當時在場的2名便衣刑警、2名制服刑警，「你們還在上班嗎？有沒有時間來道歉？」