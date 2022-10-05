南韓江原道江陵市4日深夜突傳爆炸巨響，民眾以為開戰了、飛機墜毀，謠言滿天飛。

南韓軍方昨（4）日深夜發射「玄武-2」彈道飛彈向北韓示威，結果發射失敗，飛彈反而掉回基地引發劇烈火勢。由於軍方未事先通知將進行演習，基地附近的居民被突如其來的巨大爆炸聲及火勢嚇壞，不少人以為開戰了，還有人以為是飛機墜機，甚至是北韓空襲，紛紛向消防局報案。

綜合韓聯社、南韓《東亞日報》、《中央日報》報導，4日晚間11時過後，南韓與北韓接壤的江原道地區消防局開始接到民眾報案，稱當地的江陵空軍基地發生爆炸、似乎有飛機墜毀等，一共約10通報案電話。

江原道江陵市有關單位也接到民眾詢問火勢、爆炸的電話，民眾反應從家裡聽到爆炸聲「很嚇人」，有居民說住家就在軍事基地附近，整間房子都在「震動」，有人說「天空被染黃，好像起火」，有人以為是雷電，也有人以為發生山崩，要趕快跑。

강릉 화재영상이라는데 루머로 나도는 로켓이든 전투기 추락이든 꽤 크게 터진거같다.. pic.twitter.com/VHixIXDOts — Maschinengewehr (@Maschinengeweh4) October 4, 2022

網路上也開始有網友分享江陵地區住家向外拍攝到的火光沖天、熊熊烈焰燃燒的照片及影片，網友更稱，聽到數起巨大爆炸聲響。

실시간 강릉 미사일 발사 ? 항공기 추락?



현재 언론에서 어떤 기사도 한 줄 안 나옴 타래로 이어집니다 pic.twitter.com/BKjbyJakHz — 일상다반사 (@DDxvNXZ) October 4, 2022

對於民眾、消防局、地方政府部門的關切，江陵空軍基地只透露有「訓練」活動，並未詳細說明原因，不過這種反應反而導致網路上謠言滿天飛，除了飛機失事、軍事基地爆炸外，網路上也有人流傳北韓展開空襲。

강릉 18비행단 에서

무슨일이 났다는데

인명피해가 없으면 좋겠다 pic.twitter.com/iFD5h4TYnA — 리해랑 (@subaru004) October 4, 2022

一直到當地時間今（5）日上午7時左右，南韓軍方才證實是「玄武-2」飛彈發射失敗，在發射不久後就墜毀基地。

南韓軍方今日指出，韓美兩軍從4日深夜起聯合實施地對地飛彈射擊訓練，以反制北韓發射飛彈，計畫是先發射射程達1000公里的「玄武-2C」彈道飛彈，再由韓軍發射2枚射程達300多公里的陸軍戰術彈道飛彈（ATACMS），接著再由駐韓美軍發射陸軍戰術彈道飛彈。

南韓軍方指出，發射失敗的玄武-2C飛彈彈頭並未爆炸，而是飛彈推進劑燃燒引發火勢。這起意外並未造成人員傷亡。

據「動力」網（The Drive）報導，江陵空軍基地主要駐有南韓空軍第18戰機聯隊（18th Fighter Wing），該聯隊配備F-5E戰機（Tiger II）。江陵空軍基地距離北韓邊境60英里（約96公里）。