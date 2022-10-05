國民黨桃園市長參選人張善政5日到源鮮智慧農場參訪，談及八德、蘆竹國民運動中心公共工程屢傳問題，還反遭民進黨桃園市長參選人鄭運鵬批評只看見小問題，忽略桃園的大進步，張善政回嗆「羽毛球的時候天花板塌下來，這個叫做小問題嗎？」更比喻市府像是買了條破褲給老百姓穿。

張善政說，桃園的公共工程出了這麼大的問題，但卻有個參選人為了黨的利益一昧護短，連公共工程出問題也說是小問題，沒有真正的在幫桃園的市民講話，這是每個桃園市民都應該生氣的地方。而先前因點出國民運動中心缺失，遭鄭運鵬抨擊只看見小問題，忽略桃園的大進步，張善政直呼，我們倆的觀點非常不一樣，難道打羽毛球的時候天花板塌下來，這個叫做小問題嗎？

日前有桃園市議員爆出蘆竹國民運動中心有多種缺失，電梯間更因漏水出現鐘乳石，後被糾正為止漏的發泡劑，張善政認為，鐘乳石的說法是網路調侃市府的說法，這本就是止漏的發泡劑，現在問題是為什麼會要用止漏發泡劑，那就是因為原來蓋的房子有地方漏水，舉例來說，如果褲子沒有破，怎麼會要去補丁？

張善政更比喻，現在就好像市府買了1條破掉的褲子讓老百姓穿，這邏輯是非常不對，已經不是鐘乳石或是發泡劑的問題，是為什麼當初施工會出現這些問題，問題的根本都被忽略掉。

此外，鄭運鵬還批評張善政生氣不能解決問題，鄭提及過去張善政擔任行政院長時，在諮詢都以禮相待、正面質詢。對此張善政表示，自己之所以生氣是因為看有參選人為了黨的利益一昧護短，都不替桃園市民講話，每個市民都應該生氣的地方。