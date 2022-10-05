日月光資深技術顧問陳威廉 William (Bill) Chen ，獲IMAPS2022 IMAPS Daniel C. Hughes Jr. 紀念獎，這是最高、最負盛名的年度技術榮譽，只授予紀念獎評選委員會選出的，擁有微電子相關傑出技術成就並對微電子產業或 IMAPS有傑出貢獻或有學術成就的個人。

日月光介紹，Bill Chen 是日月光的技術戰略首席架構設計師、首席導師以及戰略實踐的工程師，為整個電子產業生態系統的封裝創新開闢道路。他的技術戰略包括 SiP、銅打線、2.5D 封裝和扇出型晶圓級封裝，這些改變遊戲規則的技術皆已導入量產，以滿足物聯網、雲端計算、自動駕駛、人工智慧(AI)以及智慧移動(smart mobility) 等新興應用需求。此前，Bill 在 IBM 工作了超過 35 年，在那裡他將材料科學、微機械和有限元素用於設計和製造，開創並實現預測驗證建模的概念，應用從BGA到大型主機系統(mainframe system)的數代封裝產品等。

Bill 是 IEEE 電子封裝協會的前任主席，並且是2016年SIA (The Semiconductor Industry Association) 解散之前 ITRS 的Packaging ＆ Assembly TWG的共同主席。他現在是由三個 IEEE 協會 (EPS EDS ＆ Photonics) 、 SEMI 和 ASME EPPD共同發起的異質整合藍圖的主席。他曾獲頒 IEEE 電子封裝技術領域獎和 ASME InterPACK 獎。除了是日月光院士，他也曾被選為 IEEE 院士、ASME院士，目前是 IMAPS院士。Bill的座右銘是「挑戰困難但有價值的事情」，激勵年輕工程師在面對挑戰時始終保持熱情的態度，一旦克服，將延續半導體產業的繁榮和影響力。

日月光半導體執行長吳田玉說：「Bill Chen 不僅是技術創新和協作藍圖的傑出倡導者，而且在整個職業生涯中都致力於引領整個微電子生態系統。獲得IMAPS 社群的認可完全是Bill應得的，日月光所有人都對他的成就表示敬意。」