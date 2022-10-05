布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelia Jolie）因拍攝電影《史密斯任務》擦出愛火，當時為了裘莉，小布2005年與前妻珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Joanna Aniston）離婚，兩人2014年在法國結婚，隔2年裘莉就申請離婚，2019年才完成離婚手續。近日爆出小布曾在機上醉酒對家人施暴，小布的發言人則否認「完全不是事實」。

綜合外媒報導，裘莉今年4月對美國聯邦調查局（FBI）提告，要求該機構對小布在機上施暴的不起訴行為做出解釋，事件發生在2016年9月14日，裘莉表示全家從法國搭乘私人飛機返美，小布喝了酒之後開始情緒失控，對家人進行身體上和言語上的攻擊，裘莉為了阻止這樣的行為挺身而出，卻被小布往她身上倒啤酒，還抓住她的頭髮推到浴室牆上，並發狂似的猛打機艙天花板，怒吼「妳正在他X的要毀了這個家」。

兩人爭執的過程中嚇壞了家人，裘莉為保護家人安全導致背部、手肘受傷，事後她也將驗傷照和紀錄日記交給FBI，此事發生6天後裘莉就向法院訴請離婚，小布曾發聲否認裘莉的指控，並強調自己沒有家暴，相關部門對此進行了調查，都判定小布沒有施暴跡象。

裘莉昔日向FBI提交的手傷照曝光，引發外界譁然。( Page Six 推特)

根據CNN報導，小布的發言人聲稱這項指控「完全不是事實」，目前兩人正在為裘莉出售她在法國的酒廠股份而爭吵，小布在2月份起訴裘莉，透露兩人有一項協議，未經對方同意，雙方都不能出售酒廠股份，而裘莉卻表示兩人完全沒有這樣的協議。