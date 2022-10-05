旺季失靈，工紙大廠榮成（1909）5日公告9月自結稅前虧損2.06億元，換算每股虧損0.16元，為連3個月虧損。累積今年前9月損益也「由正轉負」，稅前虧損1.77億元，前3季每股虧損為0.14元。

不過法人認為，隨著大陸造紙市場庫存調整告一段落，搭配工紙主要原料廢紙價格下滑、成本紓壓，榮成最壞時間已過，第四季營運有望逐漸走出谷底。

受大陸造紙市場需求不振、庫存偏高，榮成7月營運驚見翻黑，自結每股稅前小虧0.05元，8月每股虧損再擴大到0.19元。昨天公布9月每股虧損0.14元，雖然仍赤字，但虧損幅度已較8月略縮減。

照理說，第三季配合歐美耶誕出貨，及雙11購物節等電商檔期加持，為大陸造紙業的傳統旺季，惟今年一反常態，由於今年以來大陸為了疫情管控清零，封城措施開開關關，嚴重影響內需消費及生產供應鏈；外加美國聯準會帶頭升息打通膨，引發全球經濟降溫，外銷出口同樣旺不起來。榮成有八成營收在自大陸，慘遭拖累，今年第三季營運旺季不旺。

今年第三季大陸造紙市場旺季效應失靈，其實早見端倪，大陸紙業龍頭玖龍從7月底開始，罕見在旺季發布密集停機計畫。玖龍帶頭「減產保價」，雖然為造紙業帶來短期陣痛，但有利市場庫存加速回復健康，為短空長多。

玖龍經營層在上周線上法說會中預告，配合10月初大陸國慶，玖龍10月上旬仍安排各廠紙機輪流停機，但停機計畫到10月下旬就結束了，顯示庫存清理動作已近告一段落。觀察玖龍等大陸紙廠，最近已陸續發出漲價函，預計10月10日起調漲售價，產品範圍涵括牛卡紙、白板紙、瓦楞紙等各紙種。此舉有利榮成營運重返獲利。

二方面，榮成主要生產工紙，原料為廢紙，最近廢紙價格出現明顯回檔，有利榮成成本紓壓。法人看好榮成第四季營運有望逐漸走出谷底。